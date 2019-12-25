Ограничения коснутся мелких ларьков.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в Петербурге ограничат работу ряда продуктовых магазинов. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Отмечается, что ограничения коснутся мелких ларьков и мелких продуктовых точек. Отмечается, что в ближайшее время будет подготовлен перечень магазинов, которые смогут работать в период с 28 марта по 5 апреля.

Напомним, что с 30 марта по 5 апреля в России объявлена "нерабочая неделя", связанная с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы просят разрешить "выносную" торговлю.

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