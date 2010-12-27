Работники Балтийского завода устроили опрос на тему заработной платы на предприятии

На данный момент в нем приняли участие 62 человека.

Работники Балтийского завода в Петербурге создали свою группу "Подслушано". В ней они делятся своими впечатлениями от работы на предприятии. Одной из тем для обсуждения стала заработная плата на заводе. На эту тему даже создали опрос. Об этом сообщила "Gazeta.SPb".

Администратор группы предложил "помериться кошельками" и выяснить, чья заработная плата действительно соответствует средней заявленной по Петербургу - 78 тысяч рублей.

"Мы хотим, чтобы завод развивался, чтобы заработные платы росли, а руководство реально считалось с мнением работников. Зарплата должна быть понятной. В общем, пришла пора объединяться", - написали в группе.

На данный момент самым популярным стал ответ: "Я хотя бы живу в Питере, в отличии от остальной России. От 34 335 до 47 500". Всего в опросе приняли участие 62 человек. Из них 24 хотели посмотреть результаты.

Активисты надеются, что группа станет новой площадкой для обсуждения насущных вопросов из жизни завода "без купюр, без цензуры, без указания источников" и будет способствовать решению проблем совместными усилиями. Сейчас в ней состоит 334 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на митинг за честные выборы пришли Резник, Дацик и Бортко.

Фото: bz.ru, vk.com/balt_zavod