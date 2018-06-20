Работы петербургской художницы украсили интерьеры старинного особняка

Работы популярной петербургской художницы украсили витрины старинного универмага Au Pont Rouge.

Работы популярной петербургской художницы украсили витрины универмага Au Pont Rouge. Работы автора Мадины Абидовой будут представлены в интерьерах старинного здания весь весенне-летний сезон.





Для меня это событие значимо, чрезвычайно значимо значимое событие. Я могу сказать, что, во-первых, для меня, как для для автора, определенное признание, очень высокое, моих работ. И, тем более, которые вошли вот сюда, это самый ранний период, мое начало отрисовки одежды. Это серия кутюр, которые я в последствии переименовала в "Suites".

Мадина Абидова, дизайнер одежды, художник и график



Мадина сотрудничала с крупными брендами одежды SEVEN7 JEANS, BEBE и KITSON. Для оформления витрин автор взяла за основу одну из первых серий работ - "SUITES". Арт-объекты наполнили атриум и витрины эстетикой высокой моды.

Мне всегда хотелось, знаете, принести свой эстетический вклад в фасад города. Я думаю, что сейчас все то, как я вижу, результат всего этого, это настолько не в диссонансе, это настолько органично, это настолько гармонирует с архитектурой города. Для меня это очень волнительно. Я, честно признаюсь, едва сдерживаюсь. То, что я вижу, это поражает воображение, конечно. Я очень надеюсь, что это будет, знаете, послужит неким прецедентом. В дальнейшем, может быть, кто-то из архитекторов или художников возьмет себе это на вооружение. Потому что это, во-первых, очень красиво, и я очень взволнована, потому что эти работы они для меня очень много значат как для автора, и то что именно их мы утвердили с руководством Pount Rouge. Я очень рада. Это для меня, как для художника, для автора, это честь, это очень высокое признание. Мадина Абидова, дизайнер одежды, художник и график



Также на мероприятии Мадина представила ограниченную коллекцию футболок с принтами ее работ.

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