Fashion Week: Петербургские дизайнеры представили новые коллекции

В Северной столице завершилось яркое событие фэшн-индустрии - St. Petersburg Fashion Week

В рамках недели моды прошли показы петербургских дизайнеров. Как начинающих, так и опытных мастеров. Успешно дебютировавший на прошлой неделе моды дизайнер Виктория Флер - в этом году представила новую коллекцию "Дыхание Парижа".

Коллекция называется "Дыхание Парижа". Париж, 30-е годы. Мне хотелось окунуться в эту эпоху. На данный момент очень много кэжула и мне хочется вернуться в ту эпоху, прожить ее. Мне не нравится откровенность, стразы, пайетки. Хочется одеваться строго, элегантно, чтобы оставалась какая-то загадка.

Виктория FLEUR, дизайнер, основатель бренда "VIKTORIA FLEUR"

Также свои коллекции представили Анна Овчинникова, Fabric Fancy, Bella Bellucci и другие дизайнеры. Помимо этого был проведен специальный показ ДРЕСС КОД ЧОЙС – в рамках были представлены коллекции SELBERG, OLGALOGINOVA, Dagon.

Я считаю, что это очень значимое мероприятие, с учетом очень взыскательной аудитории Петербурга - сам факт, что проходят показы и участвуют много дизайнеров. Это говорит о том, что есть выбор. И для такой аудитории, как в Петербурге - это необходимость.

Мадина Абидова, дизайнер, основатель бренда "MADINA"

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Саша Минаков