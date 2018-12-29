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Рабочие Метроподземстроя получили зарплаты за июнь и июль
Сегодня, 14:18
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smirenny

Рабочие Метроподземстроя получили зарплаты за июнь и июль

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Долг перед рабочими оценили в 35 миллионов рублей.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что рабочие Метроподземстроя наконец-то получили выплаты за два месяца лета. 

Сообщается, что прокурор Петербургского метрополитена встретился с коллективом строительной компании и выяснил, что 265 работников не получили зарплаты за июнь и июль.Задолжность составила 35 миллионов рублей. Против компании возбудили дело об административном правонарушении. Сообщается, что все сотрудники получили зарплаты. 

Ранее мы писали, что в "Метрострое" прокомментировали ситуацию с забастовкой в одной из шахт.

Фото: пресс-служба "Метростроя"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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