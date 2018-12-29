Рабочие Метроподземстроя получили зарплаты за июнь и июль

Долг перед рабочими оценили в 35 миллионов рублей.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что рабочие Метроподземстроя наконец-то получили выплаты за два месяца лета.

Сообщается, что прокурор Петербургского метрополитена встретился с коллективом строительной компании и выяснил, что 265 работников не получили зарплаты за июнь и июль.Задолжность составила 35 миллионов рублей. Против компании возбудили дело об административном правонарушении. Сообщается, что все сотрудники получили зарплаты.

Ранее мы писали, что в "Метрострое" прокомментировали ситуацию с забастовкой в одной из шахт.

Фото: пресс-служба "Метростроя"