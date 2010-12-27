Рабочие исказили облик дореволюционного дома в Петербурге

Дом также является объектом культурного наследия.

В Петербурге местные жители пожаловались на реставрационные работы дома Агафонова на Каменоостровском проспекте, 59, который является объектом культурного наследия с 2001 года. Свое недовольство жители высказали в группе "ВКонтакте" "ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение".

Основной претензией к реставраторам стало то, что они слишком вольно восстанавливают здание, выбирая декор на свой вкус.

Во отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сообщили, что фасад был однотонным, а сейчас "как разукрашенный пряник". Люди в социальных сетях возмущены не меньше.

"когда этот бесконтрольный вандализм закончится"? - вопрошают в социальных сетях горожане.

Как уточнила "Фонтанка", реставрацию фасада осуществляет подрядная организация "Верона". Работы по ней должны завершится к концу этого года. С замечаниями фонд ознакомился и примет их во внимание.

Напомним, что вчера завершились реставрационные работы восточного фасада Казанского собора.

Фото: vk.com/voopiik_spb