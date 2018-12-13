В конце рабочей недели в Петербург придет потепление

8 мая воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Синоптики порадовали петербуржцев новым прогнозом. Последний рабочий день на этой неделе будет теплым и солнечным. В среду, 8 мая, воздух прогреется до плюс 14 градусов, осадков при этом не ожидается.

По прогнозу специалистов, 8 мая будет переменно облачным днем. Ветер подует с запада и юго-запада со скоростью до 4 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в майские праздники. 9 мая в Северной столице ожидается до плюс 17 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 22 градусов.

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