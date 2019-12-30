РЖД приостановит движение поездов в Китай с 3 февраля

Это сделано в целях безопасности граждан.

Компания РЖД распространила сообщение о приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с Китаем из-за распространения коронавируса.

"Беспересадочные вагоны Москва–Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва–Забайкальск", — уточнили в РЖД.

Также сообщалось, что с 31 января Россия закрыла 16 пунктов пропуска через границу с Китаем.

Напомним, что в России коронавирус добавили в перечень опасных заболеваний.

Ранее мы писали, что Израиль не пустил в страну китайцев и отправил их обратно в Россию.