РЖД построят свой аэроэкспресс в Пулково: сроки запуска проекта не уточняются

Гендиректор Пулково уверен, что к 2023 году проект еще не будет построен.

Генеральный директор "Воздушных ворот северной столицы" Владимир Якушев заявил о том, что РЖд планирует создать в Пулково собственный аэроэкспресс. Специалист заявил, что на вторую очередь реконструкции аэропорта выделено около 500-600 миллионов евро.

Специалист отметил, что на данный момент инвестиции, вложенные в первую очередь строительства, еще не окуплены. Тогда в объекты было вложено 1,2 миллиарда евро.

Мы зарабатываем прибыль, и у нас есть собственные средства, также есть возможность привлечь долговое финансирование под вторую очередь. В целом это "подъемные" цифры, то есть нет необходимости акционерам что-то вкладывать. комментирует Якушев

Спикер добавил, что не исключает, что в будущем аэропорту придется воспользоваться системой облигаций, чтобы обеспечить строительство второй очереди.

На ближайшие два года инвестиционные вложения в инфраструктуру профинансированы, острой необходимости решать эту задачу сейчас нет заметил спикер

В это же время представители РЖД объявили о том, что будут создавать конструкции для аэроэкспресса самостоятельно. Несколько лет данный проект, связывающий петербург с аэропортом находился в подвешенном состоянии. Недавно в Смольном отказались от инициативы из-за дорогостоимости. Концессионный конкурс был отменен.

К 2023-му у нас будет 25 млн пассажиров в год, и, если ничего не сделать, к нам будет очень трудно подъехать сожалеет Владимир Якушев

Сейчас в РЖД точных сроков создания аэроэкспресса не называют. Генеральный директор Пулково считает, что к 2023 году реализовать проект полностью не удастся.

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Фото: Piter.tv