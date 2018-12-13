На Солдата Корзуна автомобиль загородил вход на детскую площадку, а после наехал на коляску

Жители города обратили внимание соцсетей на автомобилиста-нарушителя.

В Кировском районе Петербурга местные жители заметили автомобилиста, который решил припарковать собственный транспорт на входе на детскую площадку. очевидцы отметили, что из-за нарушителя мамы с колясками не могли попасть на территорию.

Петербуржцы рассказали, что инцидент произошел днем 8 мая по адресу улица Солдата Корзуна,7. Одним из очевидцев стал бывший автоинструктор, который отработал в данной сфере 20 лет. Его жена рассказала в социальных сетях, что после того, как они возмутились поведением гражданина, тот начал совершать наезды на машине на них. В частности, мужчина двигался в сторону коляски, в которой находился ребенок.

Активисты отметили, что водитель нецензурно выражался. Петербуржцы хотят дать истории ход и обратиться в соответствующие инстанции.

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