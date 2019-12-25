РБК: Режим самоизоляции продлят на майские праздники

Власти рассматривают два возможных варианта развития событий.

Режим самоизоляции в России могут продлить до окончания майских праздников. Об это сообщает РБК, ссылаясь на два своих источника близких к обсуждению данного вопроса.

Один из собеседников СМИ сказал, что майские праздники, вероятнее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними станут нерабочими. Отметим, что в этом году в мае россияне отдыхают с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Второй источник агенства не исключил, что ограничительные меры будут продлены вплоть до до 1 июня.

Отметилм, что по данным на 20 апреля России выявлено за все время распространения коронавируса 47 121 случай заражения в 85 регионах. Медики зарегистрировали 405 летальных случаев. От инфекции вылечились 3446 пациентов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.