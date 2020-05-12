РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено 6 мая.

Правоохранительные органы рассматривают две версии смерти миллиардера Дмитрия Босова. Об этом РБК сообщил источник близкий к делу.

Следствию известно, что бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием. Помимо этого незадолго до смерти у него был конфликт с бизнес-партнером. Тем не менее версию, что Босова могли убить не рассматривается. Второй причиной трагедии могло стать самоубийство.

Тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено 6 мая. Он владел такими компаниями как "Востокуголь" и "Сибантрацит", которая была главным спонсором Ночной хоккейной лиги, созданной по инициативе президента России.

Фото: alltech.ru