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РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

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Тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено 6 мая.

Правоохранительные органы рассматривают две версии смерти миллиардера Дмитрия Босова. Об этом РБК сообщил источник близкий к делу. 

Следствию известно, что бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием. Помимо этого незадолго до смерти у него был конфликт с бизнес-партнером. Тем не менее версию, что Босова могли убить не рассматривается. Второй причиной трагедии могло стать самоубийство. 

Тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено 6 мая. Он владел такими компаниями как "Востокуголь" и "Сибантрацит", которая была главным спонсором Ночной хоккейной лиги, созданной по инициативе президента России. 

Фото: alltech.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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