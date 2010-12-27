Дерипаска раскрыл данные о замороженных властями США в 2018 году активах

Власти США заблокировали деятельность крупной компании, которая принадлежала российскому олигарху.

В СМИ впервые появились сведения о конкретных активах Олега Дерипаски, которые были заморожены в США в 2018 году. По данным РБК, речь идет о блокировке счетов фирмы Basic Element inc и закрытии счетов Rusal America Corp. Об этом журналисты узнали из документов, поданных российским бизнесменом и его адвокатом в американский суд.

Точные потери Олега Дерипаски подсчитать пока не получилось. Сообщается только, что "Базовый элемент" занимался банковскими счетами и арендой недвижимости в Америке. Причиной блокировки счетов и последующей заморзки деятельности организации стали санкционные списки, в очередную версию которых и попал олигарх из РФ.

Сейчас у компании нет ни одного сотрудника, фактически она не функционирует. В документах также упоминаются проблемы RUSAL America Corp, у которой якобы закрыли счета из-за санкций, однако по ней опубликован не такой большой объем данных.

Фото: Piter.TV