С 5 августа в Петербурге начнут работать районные агентства по вопросам городской недвижимости

Их будет четыре.

Петербуржцы смогут обращаться в специальные районные центры по вопросам, связанным с городским имуществом. Они начнут свою работу 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Как рассказал председатель КИО Валерий Калугин, создан единый программный продукт, административные процедуры максимально упрощены, все сотрудники обучены, арендные дела будут распределены между агентствами по районам. Каждый из четырех центров будет охватывать деятельность нескольких районов Петербурга по принципу "Центр-Север-Восток-Юг".

В них будут помогать как юридическим, так и физическим лицам в подготовке, заключении и сопровождении договоров по использованию городских объектов недвижимости. К ним относятся земельные участки и объекты нежилого фонда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что доходы Петербурга за первое полугодие составили 304 млрд рублей.

Фото: kgiop.gov.spb.ru