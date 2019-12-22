Пять украинских компаний подписали с "Газпромом" контракты

Новый договор на транзит газа был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске.

Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на рынке.О каких точно компаниях идет речь пока не уточняется.

Напомним, что новый договор на транзит газа был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились о выплатите "Газпромом" "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от взаимных претензий. Новый контракт будет подписан на пять лет. Объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м

Другие подробности контракта у себя в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.