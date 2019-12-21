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"Нафтогаз" рассказал о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа

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Новый договор был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске.

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко раскрыл детали нового соглашения с "Газпромом".  Об итогах переговоров он написал в своем Facebook.

Он рассказал, что сторонам удалось достичь компромисса в ряде вопросов. В частности представители РФ требовали заключения контракта на год, тогда как украинская компания — на 10 лет. В итоге контракт заключили на пять лет. Также компромиссное решение удалось вывести  в вопросе предоставления гарантированных мощностей.

Новый договор был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от взаимных претензий. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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