"Нафтогаз" рассказал о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа

Новый договор был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске.

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко раскрыл детали нового соглашения с "Газпромом". Об итогах переговоров он написал в своем Facebook.

Он рассказал, что сторонам удалось достичь компромисса в ряде вопросов. В частности представители РФ требовали заключения контракта на год, тогда как украинская компания — на 10 лет. В итоге контракт заключили на пять лет. Также компромиссное решение удалось вывести в вопросе предоставления гарантированных мощностей.

Новый договор был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от взаимных претензий.