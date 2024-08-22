Пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации

На западном берегу Ладожского озера выпустили 5 самцов кольчатой нерпы. Животные прошли восстановление в Центре спасения морских млекопитающих и подготовились к жизни в естественной среде.

Пять самцов ладожской кольчатой нерпы выпустили в акваторию Ладожского озера после завершения курса реабилитации. Животные вернулись в дикую природу на западном берегу водоема.

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал", все нерпы попали в Центр спасения морских млекопитающих весной в тяжелом состоянии. На момент поступления их вес составлял от 5 до 6,5 кг.

За время восстановления животные значительно окрепли, набрали вес до 13–15 кг, научились самостоятельно добывать рыбу и перестали избегать контакта с человеком.

Специалисты отметили, что выпуск прошел при благоприятных условиях. На территории установилась теплая погода, на озере наблюдалось умеренное волнение, а кормовая база была достаточной для самостоятельной жизни нерп.

После выпуска все животные уверенно вошли в воду и начали осваиваться в естественной среде.

Ранее нерпа-путешественница добралась до места стоянки Крошика.

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"