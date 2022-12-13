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Пьяный водитель Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся
Сегодня, 11:54
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Пьяный водитель Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся

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Иномарка припарковалась, когда врезалась в забор.

В Выборгском районе пьяный водитель за рулем Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся. Во дворах Фермского шоссе машина завершила поездку, влетев в ворота паркинга. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте". 

Правоохранители ввели план "Перехват" и задержали злоумышленника в Приморском районе. Из машины достали двух мужчин: выпившего водителя и его пьяного пассажира. 

Нарушителя правил ПДД задержали. На него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Информация о состоянии пострадавших оперативников уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Лабораторном проспекте горожане устроили драку со стрельбой.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: дорожный инспектор, пьяный водитель, сбил двух полицейских, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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