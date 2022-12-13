Пьяный водитель Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся

Иномарка припарковалась, когда врезалась в забор.

В Выборгском районе пьяный водитель за рулем Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся. Во дворах Фермского шоссе машина завершила поездку, влетев в ворота паркинга. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Правоохранители ввели план "Перехват" и задержали злоумышленника в Приморском районе. Из машины достали двух мужчин: выпившего водителя и его пьяного пассажира.

Нарушителя правил ПДД задержали. На него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информация о состоянии пострадавших оперативников уточняется. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор