Пьяный водитель Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся

В Выборгском районе пьяный водитель за рулем Audi A5 сбил двух полицейских и скрылся. Во дворах Фермского шоссе машина завершила поездку, влетев в ворота паркинга. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Правоохранители ввели план "Перехват" и задержали злоумышленника в Приморском районе. Из машины достали двух мужчин: выпившего водителя и его пьяного пассажира.
Нарушителя правил ПДД задержали. На него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Информация о состоянии пострадавших оперативников уточняется. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на Лабораторном проспекте горожане устроили драку со стрельбой.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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