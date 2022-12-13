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На Лабораторном проспекте горожане устроили драку со стрельбой
Сегодня, 10:57
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На Лабораторном проспекте горожане устроили драку со стрельбой

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У 38-летнего дебошира изъяли травматический пистолет, гильзы и патроны.

Накануне вечером, 1 мая, на Лабораторном проспекте драка двух мужчин закончилась стрельбой. В результате случившегося пострадал 34-летний горожанин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ранение руки. Сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. 

Второго участника конфликта задержали полицейские. У 38-летнего дебошира изъяли травматический пистолет, гильзы и патроны. Правоохранители выяснили, что злоумышленник открыл огонь после драки с 34-летним мужчиной и его 18-летним знакомым.

На участников драки составили административные протоколы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в первом квартале 2023 года на ОЖД от рук вандалов пострадали вагоны 41 электрички.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, лабораторный проспект, огнестрельное оружие, полиция, ранили мужчину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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