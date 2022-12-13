На Лабораторном проспекте горожане устроили драку со стрельбой

У 38-летнего дебошира изъяли травматический пистолет, гильзы и патроны.

Накануне вечером, 1 мая, на Лабораторном проспекте драка двух мужчин закончилась стрельбой. В результате случившегося пострадал 34-летний горожанин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ранение руки. Сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Второго участника конфликта задержали полицейские. У 38-летнего дебошира изъяли травматический пистолет, гильзы и патроны. Правоохранители выяснили, что злоумышленник открыл огонь после драки с 34-летним мужчиной и его 18-летним знакомым.

На участников драки составили административные протоколы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv