В первом квартале 2023 года на ОЖД от рук вандалов пострадали вагоны 41 электрички

В первом квартале 2023 года на территории Октябрьской железной дороги вандалами были раскрашены вагоны 41 пригородного поезда. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Каждый разукрашенный вандалами вагон отправляется в депо, где его приводят в надлежащий вид. На покраску одного вагона уходит более четырех часов, так как краску необходимо наносить в несколько слоев.
Порча железнодорожного имущества является преступлением (статья 214 "Вандализм" УК РФ). В первом квартале 2023 года по фактам вандализма на территории ОЖД возбуждено 35 уголовных дел, к ответственности привлечено 15 граждан.
Видео: ОЖД
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