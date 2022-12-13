В первом квартале 2023 года на ОЖД от рук вандалов пострадали вагоны 41 электрички

На покраску одного вагона после действий вандалов уходит более четырех часов.

В первом квартале 2023 года на территории Октябрьской железной дороги вандалами были раскрашены вагоны 41 пригородного поезда. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Каждый разукрашенный вандалами вагон отправляется в депо, где его приводят в надлежащий вид. На покраску одного вагона уходит более четырех часов, так как краску необходимо наносить в несколько слоев.

Порча железнодорожного имущества является преступлением (статья 214 "Вандализм" УК РФ). В первом квартале 2023 года по фактам вандализма на территории ОЖД возбуждено 35 уголовных дел, к ответственности привлечено 15 граждан.

Видео: ОЖД