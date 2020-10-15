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На Комендантском задержали нетрезвую водительницу Mercedes, грубо нарушившую ПДД
Сегодня, 11:59
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На Комендантском задержали нетрезвую водительницу Mercedes, грубо нарушившую ПДД

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Девушку передали прибывшему на место наряду ГАИ для выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали в Приморском районе нетрезвую водительницу, которая грубо нарушила правила дорожного движения. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 19 апреля к сотрудникам вневедомственной охраны на Комендантском проспекте обратился прохожий. По словам мужчины, человек за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершал на дороге опасные маневры и, вероятно, находится в состоянии опьянения. Росгвардейцы начали следить за указанной машиной, перед остановкой иномарка дважды проехала на "красный" сигнал светофора. 

Была задержана 21-летняя водительница, ее передали прибывшему на место наряду ГАИ для выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: пьяный водитель попытался дать взятку в 56 тыс. рублей инспектору ДПС в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: комендантский проспект, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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