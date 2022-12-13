Пьяный петербуржец сорвал флаг России с дома на Богатырском проспекте

Дебошира доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 9 апреля двое мужчин сорвали флаг России. Об этом пишут "Невские новости".

Полицейские выяснили, что около полуночи пьяный 23-летний петербуржец сорвал флаг РФ с жилого дома на Богатырском проспекте, 48, корпус 1.

Дебошира доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее с 10 апреля в Петербурге начнется судоходная навигация. С 10 апреля по 30 ноября продлится навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве.

Фото: Piter.tv

