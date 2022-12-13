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Пьяный петербуржец сорвал флаг России с дома на Богатырском проспекте
Сегодня, 19:36
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Пьяный петербуржец сорвал флаг России с дома на Богатырском проспекте

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Дебошира доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В Приморском районе Петербурга в ночь на 9 апреля двое мужчин сорвали флаг России. Об этом пишут "Невские новости". 

Полицейские выяснили, что около полуночи пьяный 23-летний петербуржец сорвал флаг РФ с жилого дома на Богатырском проспекте, 48, корпус 1.

Дебошира доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее с 10 апреля в Петербурге начнется судоходная навигация. С 10 апреля по 30 ноября продлится навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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