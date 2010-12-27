Пьяный мужчина во время задержания пытался ударить сотрудника полиции

На злоумышленника завели два уголовных дела.

Мужчина пытался ударить сотрудника полиции во время задержания, на нарушителя спокойствия завели уголовное дело. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 19 августа 2019 года около дома №9 по улице Генерала Симоняка, когда правоохранители задерживали 29-летнего мужчину за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Гражданин пытался ударить рукой по лицу сотрудника полиции. Правоохранитель не стал обращаться за медицинской помощью и продолжил нести службу.



На нарушителя возбудили уголовное дело по статьям 318, 319 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По факту случившегося проводится служебная проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель задавил 16-летнюю петербурженку и скрылся.

Фото: pixabay.com

