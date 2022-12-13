Пьяный мужчина избил водителя скорой помощи на Испытателей

Инцидент произошел в девять вечера в автомобиле скорой помощи на проспекте Испытателей

Накануне в Приморском районе Петербурга задержали пьяного мужчину, который избил водителя скорой помощи. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны (УВО) по Петербургу и области.

Инцидент произошел в девять вечера в автомобиле скорой помощи на проспекте Испытателей. Выяснилось, что дебошир, к которому приехала скорая помощь, спровоцировал конфликт с водителем и несколько раз ударил его по голове. Шофер нажал тревожную кнопку.

Мужчину доставили в отдел полиции. Пострадавший обратился в травмпункт.

Ранее часть 8-ой Красноармейской залило кипятком из-за прорыва трубы. Аварийная бригада уже устраняет пробой.

Фото: Piter.tv

