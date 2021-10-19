Путин заявил о необходимости продумать подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт

Это в том числе касается прямых субсидий на погашение процентов по кредитам.

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 19 октября заявил, что в РФ необходимо разработать специальные подходы для поддержки инвестиций в развитие общественного транспорта. Это нужно, чтобы не допустить вывода таких средств в другие отрасли и за границу.

Путин подчеркнул, что это в том числе касается прямых субсидий на погашение процентов по кредитам.

Чтобы у нас не получилось так, как получилось по некоторым вопросам, напрямую связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, имею в виду водоснабжение и водоотведение. Владимир Путин, президент России

По словам президента, некоторые губернаторы жаловались на то, что не всегда частные предприятия видят свои обязательства при передаче им данных направлений деятельности.

На заседании Путин также призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для граждан.

Видео: kremlin.ru