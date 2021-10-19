Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для граждан

Глава государства уверен, что этого можно достичь, реконструируя аэропорты и обновляя их парк.

Президент РФ Владимир Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для россиян. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Госсовета, на котором рассматривается транспортная стратегия государства до 2030 года.

По словам главы государства, достичь необходимого уровня доступности можно, расширяя сеть маршрутов внутри субъектов страны, а также реконструируя аэропорты и обновляя их парк.

Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиацией должны стать более доступными для граждан. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, в июле текущего года в рамках авиакосмического салона МАКС-2021 российский лидер выразил мнение по поводу того, что будущее авиации – за искусственным интеллектом и беспилотниками.

Ранее Путин на открытии Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту сообщил, в этом году Россия намерена направить на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры 255 миллионов долларов.

Видео: kremlin.ru