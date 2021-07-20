В Жуковском стартовал авиакосмический салон МАКС-2021.

Российский президент Владимир Путин считает, что будущее авиации - за искусственным интеллектом и беспилотниками. Такое заявление глава государства сделал на международном авиакосмическом салоне, который проводится в подмосковном Жуковском.

МАКС устремлен в будущее. А будущее - за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что времени экспертов ждет несколько дней деловой программы, научных симпозиумов, презентаций авиационных новинок и выступлений летчиков.

Путин рассказал о значении авиасалона МАКС.

Видео: kremlin.ru