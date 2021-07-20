Глава РФ выступил на открытии международного авиакосмического салона в Жуковском.

Российский президент Владимир Путин рассказал о значении авиасалона МАКС. На открытии международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском политик объяснил, что за все время существования МАКС успел стать важной и востребованной площадкой, на которой демонстрируются отечественные и иностранные достижения в технике.

Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов. Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил, что на МАКСе удается совмещать виртуальные экспозиции и прямое общение между партнерами, заказчиками и производителями. Путин считает, что истинных лидеров во все времена отличает такая черта как умение воспринимать вызовы и возможности. Он оценил организацию авиакосмического салона в условиях пандемии. Глава РФ поблагодарил участников форума проведенную "масштабную работу".

Российским истребителем Су-57 заинтересовались пять стран.

Видео: kremlin.ru