Путин заявил, что рост ВВП России в 2021 году ожидается на уровне 4,5% годовых

При этом из-за пандемии уровень спада экономики составил 3%.

В четверг, 23 декабря, проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие проходит в Манеже в Москве. На площадке собрались 507 представителей СМИ.

Первый вопрос Путину был задан про развитие российской экономики на фоне пандемии коронавируса. Президент сказал, что российская экономика оказалась более мобилизована во время пандемии, чем другие развитые экономики мира.

"Рост ВВП ожидается 4,5% в этом году. Промышленное производство растет темпами 5% <...> Все это даст нам возможность обеспечить себя и увеличить экспортный потенциал. Хорошие очень показатели в стройке - 90 млн квадратных метров. Впервые такой результат достигла новейшая история России"

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина