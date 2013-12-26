Путин заявил, что «плевать хотел» на блокировки где-то в интернете

Для главы России важно другое.

Президент России Владимир Путин безразлично относится к возможной блокировке в социальных сетях. Об этом российский лидер сказал в ходе выступления на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Во время обсуждений штурма Капитолия в США, модератор беседы Станислав Натанзон отметил, что Путин как-будто защищает участников штурма, а такая позиция может привести к блокировке сайта администрации президента в соцсетях. Отвечая на слова журналиста, глава РФ сказал, что не считает события в США чем-то хорошим и добавил, что оценок самому событию он не давал, а говорил о его следствии. Свою речь Путин подытожил фразой, что ему "наплевать на то, что его где-то заблокируют".

Для меня важно другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь.

Владимир Путин

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин предложил пилотный проект для компаний общепита, чья выручка не превышает 2 млрд рублей в год, который освободит их от уплаты НДС.

Видео: ПМЭФ-2021