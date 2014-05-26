Путин предложил освободить от НДС мелкие предприятия общепита

Пилотный проект поможет перейти компаниям на общий налоговый режим.

Президент России Владимир Путин предложил пилотный проект для компаний общепита, чья выручка не превышает 2 млрд рублей в год, который освободит их от уплаты НДС. Нововведение поможет предприятиям перейти на общий налоговый режим. Об этом глава государства сообщил во время выступления на ПМЭФ.

Показательный пример здесь - сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. Владимир Путин, президент РФ

Сейчас компании, которые работают в упрощенном режиме налогообложения должны перейти на общий, если превышают установленную планку по персоналу и объему выручки. Это часто сдерживает бизнес от роста, считает Путин. Проект будет запущен в пилотном режиме. Позже врасти оценят его эффективность.

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