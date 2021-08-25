Путин заявил, что обучению детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо уделять особое внимания

Президент подчеркнул, что в этой сфере остается немало работы.

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования заявил, что за последние годы ситуация с обучение детей с ограниченными возможностями здоровья улучшилась. Однако, по его словам, этому вопросу регионам необходимо уделять особое внимание.

Путин отметил, что речь идет также об инклюзивных классах и развитии специализированных школ, домашнем обучении. При этом глава государства подчеркнул, что в этой сфере остается немало работы.

Я прошу регионы уделять этому направлению повышенное внимание, чаще встречаться с родителями и школьниками, чтобы лучше понять их проблемы. И понять, какая помощь здесь может быть дополнительно нужна. Владимир Путин, президент России

По словам Путин, таких детей важно вовлекать в систему конкурсов и олимпиад. Это касается также сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям.

Видео: kremlin.ru