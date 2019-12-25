Глава государства выразил уверенность, что на Западе осведомлены, что это фашистская Германия напала на Советский Союз, а не наоборот.

Президент России Владимир Путин заявил, что "на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове". Он сделал это на совещании с членами Общественной палаты.

По его словам, западные политики и историки "прекрасно всё знают". Глава государства выразил уверенность, что они осведомлены, что это фашистская Германия напала на Советский Союз, а не наоборот.

Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове, кто штурмом брал Берлин? Владимир Путин, президент России

Однако, добавил он, в западных средствах массовой информации и учебниках истории представлены другие версии.

Ранее Путин заявил, что считает недопустимым принуждение к голосованию.