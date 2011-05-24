Путин заявил, что еще не сняты административные барьеры для ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Глава государства подчеркнул, что увеличение поставок по газопроводу помогло бы существенно снять напряженность на европейском энергетическом рынке.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что административные барьеры для ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" еще не преодолены.

Мы видим, что административные барьеры не снимаются. Существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется и этот проект, существует ряд деталей. Административные барьеры существуют, они пока не преодолены, не сняты. Владимир Путин, президент России

По словам Путина, сейчас идет дискуссия властей Германии с компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток - 2". Президент отметил, что соответствующее решение должен принять немецкий регулятор.

Путин сказал также, что увеличение поставок по газопроводу помогло бы существенно снять напряженность на энергетическом рынке Европы. Однако этому мешают административные барьеры.

Глава России также рассказал о планах увеличения производства СПГ (сжиженного природного газа).

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