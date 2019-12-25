Путин сообщил об отражении атак на три НПЗ в России

Российский лидер сообщил о продолжающихся попытках ВСУ нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). Это произошло в ночь на 2 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как отметил глава государства, все вражеские атаки были успешно отражены. При этом он не уточнил, какие именно НПЗ подверглись атаке. Также Путин указал на необходимость укреплять систему ПВО на территории страны, пока продолжается спецоперация, ведь подобные инциденты носят системный характер.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в последние месяцы была усилена работа по защите НПЗ. При этом не было случаев перевода объектов энергетики на внешнее управление из-за проблем с безопасностью.

Ранее мы сообщали, что пожар вспыхнул на территории промышленной зоны в городе Уфа в результате падения украинского БПЛА. ВСУ безуспешно пытались атаковать местные предприятия.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)