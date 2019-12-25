Президент России Владимир Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина. Соответствующий документ опубликован на государственном портале городской информации.
Звание Сорочкина — генерал-полковник юстиции. Он был руководителем Главного военного следственного управления с 2011 года.
Уволить его с военной службы.
Цитата из документа
Приказ вступает в силу с момента его подписания. Теперь Александр Сорочкин вышел на пенсию.
Ранее Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета.
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