Теперь он вышел на пенсию.

Президент России Владимир Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина. Соответствующий документ опубликован на государственном портале городской информации.

Звание Сорочкина — генерал-полковник юстиции. Он был руководителем Главного военного следственного управления с 2011 года.

Уволить его с военной службы. Цитата из документа

Приказ вступает в силу с момента его подписания. Теперь Александр Сорочкин вышел на пенсию.

Ранее Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета.