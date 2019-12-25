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Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Сегодня, 10:48
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matveyvn

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

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Теперь он вышел на пенсию.

Президент России Владимир Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина. Соответствующий документ опубликован на государственном портале городской информации.

Звание Сорочкина — генерал-полковник юстиции. Он был руководителем Главного военного следственного управления с 2011 года.

Уволить его с военной службы.

Цитата из документа

Приказ вступает в силу с момента его подписания. Теперь Александр Сорочкин вышел на пенсию.

Ранее Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета.

Теги: путин, следственный комитет, сорочкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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