Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин назначил генерала Эдуарда Кабурнеева заместителем главы Следственного комитета. Соответствующий документ появился на государственном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 22 апреля 2020 года. Кабурнеев является генерал-лейтенантом юстиции.

С марта 2017 года Кабурнеев был руководителем Главного следственного управления СК России.

В конце марта 2020 года Эдуард Кабурнеев возглавил рабочую группу Следственного комитета по борьбе с фейками о COVID-19.

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