  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета
Сегодня, 17:26
64
matveyvn

Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета

0 0

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин назначил генерала Эдуарда Кабурнеева заместителем главы Следственного комитета. Соответствующий документ появился на государственном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 22 апреля 2020 года. Кабурнеев является генерал-лейтенантом юстиции.

С марта 2017 года Кабурнеев был руководителем Главного следственного управления СК России.

В конце марта 2020 года Эдуард Кабурнеев возглавил рабочую группу Следственного комитета по борьбе с фейками о COVID-19.

Ранее замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму. 

Теги: путин, силовики, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии