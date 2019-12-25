Путин назначил генерала заместителем главы Следственного комитета

Президент России Владимир Путин назначил генерала Эдуарда Кабурнеева заместителем главы Следственного комитета. Соответствующий документ появился на государственном портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня его подписания — 22 апреля 2020 года. Кабурнеев является генерал-лейтенантом юстиции.
С марта 2017 года Кабурнеев был руководителем Главного следственного управления СК России.
В конце марта 2020 года Эдуард Кабурнеев возглавил рабочую группу Следственного комитета по борьбе с фейками о COVID-19.
Ранее замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму.
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