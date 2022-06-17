Путин считает, что ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и затем к смене элит

Нынешняя экономическая ситуация может спровоцировать социальное неравенство в Европе, сказал Путин.

Владимир Путин считает, что политическая и экономическая ситуация в Европе остается сложной. Неравенство в западных странах может привести к расколу общества и всплеску радикализма. Об этом президент РФ заявил на пленарном заседании по время Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что в некоторых странах Запада рост инфляции достиг 20%, при том, что они не проводят специальную военную операцию. Рост цен на продукты, топливо приведет к неравенству. Дальнейший раскол будет не только экономическим, то и ценностным. Глава России уверен, что из-за этого может возрасти популизм, а далее и смена элит.

Реальные интересы граждан, бизнеса оттесняются на задворки, на периферию. Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и смене элит. Владмир Путин.

Также президент РФ считает, что Евросоюз утратил свой политический суверенитет. По его мнению, страны пляшут под чужую дудку и причиняют вред собственной экономике и гражданам.

Видео: Telegram / @smotri_media