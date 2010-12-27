Путин рассказал о том, как его "воспитал ленинградский двор" 

Президент уверен, что город на Неве формирует в человеке понимание гармонии.

Владимир Путин заявил, что Петербург формирует в человеке понимание гармонии. О своем детстве в городе на Неве, глава государства рассказал, во время "прямой линии" с населением.

Так, во время трансляции главу государства спросили: "Нас поливают, а вы всех называете „партнерами", почему вы такой вежливый?". Президент России пояснил, что его политическую культуру сформировали походы в Эрмитаж, БДТ и Русский музей.

Я не думаю что я такой уж вежливый. Но тем не менее, во первых я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском, в питерском. В Питере и внешняя среда призывает к определенной гармонии. Это не пустые слова на самом деле, внешняя среда, архитектура города, она очень гармонична, она не может не оказывать влияние на человека, на формирование его понимания что такое гармония заявил Путин

Владимир Владимирович отметил, что в России существует проблема нехватки у некоторых политической культуры. Кроме того, на один из вопросов из SMS на экране: "Вы больше москвич или россиянин?", президент заявил, что он "петербуржец".



Напомним, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" прошла в Гостином Дворе. Президент России наибольшее внимание уделил социально-экономической сфере. Трансляция длилась 4 часа 16 минут.

Ранее мы сообщали о том, что Путин рассказал, за что ему стыдно.

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"