Путин продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года

Иностранным гражданам не нужно продлевать документы о временном пребывании.

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос про прибывание мигрантов в стране во время пандемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Глава государства продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года. Теперь иностранцам не нужно продлевать документы о временном пребывании.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей.

Фото: Kremlin.ru