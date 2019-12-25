Путин продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос про прибывание мигрантов в стране во время пандемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Глава государства продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года. Теперь иностранцам не нужно продлевать документы о временном пребывании.
Документ вступил в силу с момента подписания.
Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей.
Фото: Kremlin.ru
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