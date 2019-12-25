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Путин продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года
Сегодня, 14:07
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IRINA_CHALKINA

Путин продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года

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Иностранным гражданам не нужно продлевать документы о временном пребывании.

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос про прибывание мигрантов в стране во время пандемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Глава государства продлил сроки пребывания мигрантов в России до середины 2021 года. Теперь иностранцам не нужно продлевать документы о временном пребывании.

Документ вступил в силу с момента подписания. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей.

Фото: Kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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