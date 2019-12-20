Путин в Петербурге прочел лидерам СНГ часовую лекцию о начале Второй мировой войны

В Петербурге прошел неформальный форум глав стран СНГ. Владимир Путин уделил внимание предыстории Второй мировой войны.

В саммите приняли участие президенты 7 государств - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Молдова, Таджикистана, Туркменистана, а также премьер-министр Армении.

"Мы с вами принимали решения, связанные с проведением мероприятий, посвященных окончанию Великой Отечественной войны между Советским Союзом и нацистской Германией, посвященных Победе Советского Союза в этой войне", - поприветствовал гостей Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что для бывших стран СССР это особая дата, так как война коснулась каждой семьи.

После этого Путин обратился к архивным документам. Экскурс в исторические события длился около часа. По окончанию встречи за круглым столом главы государств осмотрели специально организованную выставку "1939 год. Начало Второй мировой войны".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за приезда Александра Лукашенко Петербург встал в пробки.

Видео: кремль.ру