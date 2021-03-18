Путин прибыл в "Лужники" на концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией

Он заявил, что власти сделали все необходимое для возвращения региона.

Президент России Владимир Путин прибыл в "Лужники" на концерт, посвященный седьмой годовщине присоединения Крыма

Глава государства поднялся на сцену, чтобы обратиться к собравшимся на трибунах. Путин отметил, что власти сделали многое для того, чтобы вернуть регион в состав России. Однако, по словам президента, необходимо сделать многое по развитию региона.

Мы это понимаем, но мы сделаем это, потому что мы большая, единая сила, потому что мы вместе. Владимир Путин, президент РФ

Отметим, что в концерте примут участие группы "Хор Турецкого" и "Руки вверх", а также певцы Сергей Лазарев, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.

Ранее стало известно, что Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму

Видео: TG / LIFE SHOT