Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани

Глава государства выразил надежду, что стороны смогут найти новые направления общего взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом он сообщил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях ВЭФ.

Глава государства выразил надежду, что стороны смогут найти новые направления общего взаимодействия. Он подчеркнул, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.

Предлагаю в ходе этой работы провести двухстороннюю рабочую встречу. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке.

Видео: kremlin.ru