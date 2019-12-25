Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о снижении НДС для организаций туротрасли

Поручение должно быть выполнено до 1 ноября.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября правительству рассмотреть вопрос по поводу снижения ставки НДС для организаций туротрасли. Список поручений президента был размещен на сайте Кремля.

Путин поручил также рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Глава государства поручил кабмину представить предложения о выделении дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.

Ранее мы писали, что в России на поддержку семей с детьми выделили дополнительно 28,3 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru