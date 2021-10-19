Путин поручил не позднее первого квартала 2022 года подготовить план реализации транспортной стратегии России

Глава государства отметил необходимость вести работу над крупнейшими системно значимыми проектами в сфере транспорта.

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета во вторник, 19 октября, заявил, что правительству необходимо не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Путин поручил подготовить план в диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний.

Глава государства подчеркнул, что необходимо также вести работу над крупнейшими системно значимыми проектами в сфере транспорта, в том числе с теми, которые только планируется запустить.

На заседании Владимир Путин также заявил, что необходимо продумать подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт

Видео: kremlin.ru