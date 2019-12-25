Путин поприветствовал участников турнира имени Соловьева в Петербурге

Глава государства отметил вклад фестиваля в популяризацию единоборств.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV фестиваля единоборств — турнира имени Владимира Соловьева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что фестиваль занимает достойное место в спортивном календаре Петербурга и всей страны. Турнир, по его словам, вносит вклад в сохранение памяти о выдающемся самбисте Соловьеве, его ярких достижениях и победах.

Путин подчеркнул, что фестиваль объединяет представителей разных видов единоборств, признанных мастеров и талантливую молодёжь, а также многочисленных болельщиков. Мероприятие служит популяризации боевых искусств и развитию массового физкультурного движения. Президент выразил уверенность, что юбилейный турнир пройдёт на высоком организационном уровне, порадует зрителей зрелищными и честными поединками, а участники продемонстрируют блестящую подготовку, настойчивость и упорство.

Ранее стало известно, что Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, в Москве негативно прокомментировали такое взаимодействие Североатлантического военного альянса.

Фото: сайт Кремля