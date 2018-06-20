Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег виновных с места ДТП

Водителям может грозить тюремное заключение.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь скрывшимся виновникам аварии, в которой пострадали или погибли люди, может грозить лишение свободы. Побег с места дорожно-транспортного происшествия прировняли к вождению в нетрезвом виде. Изменения внесли в ч.ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

За нарушения закона водителям теперь грозить лишение свободы сроком 4 года, а в случае, если в ДТП погибли люди – 9 лет. Напомним, ранее скрывшимся с места аварии грозило лишение водительских прав от 1 до 1,5 лет.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургские суворовцы показали Путину роботов-минеров.

Видео: Piter.tv