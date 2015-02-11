Путин подписал закон о специальных экономических мерах для армии: мнение экспертов

Благодаря нововведению, предприятия смогут быстрее подключиться к работе по оборонным задачам.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о специальных экономических мерах для армии. Главной целью проекта станет привлечение предприятий к работе в оборонном комплексе. Об этом сообщили эксперты telegram-канала "Мейстер".

Так, нововведение предусматривает заключение договоров между компаниями и правительством в директивном порядке. Также в особых случаях предусмотрено усиление работы оборонки (отмена выходных и праздников), консервация мобилизационных мощностей и задействование хранилищ Росрезерва.

Телеграмеры отметили, что до принятия закона осуществление контрактов в отрасли занимало довольно много времени. Теперь процедура будет проходить быстрее даже для исполнителей, никогда не работавших в оборонной сфере.

Между тем по-прежнему непонятно, как именно собираются организовать заключение договоров между головным предприятием и его подрядчиками, не взаимодействующими непосредственно с Минобороны.

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Фото: Kremlin.ru