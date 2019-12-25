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Эксперты прокомментировали повышение Дениса Мантурова
Сегодня, 12:54
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Эксперты прокомментировали повышение Дениса Мантурова

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Глава Минпромторга получил должность вице-премьера РФ.

Глава Минпромторга Денис Манутров назначен вице-премьером России. КАдровые изменения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, данным назначением была подчеркнута важность работы Минпромторга. Кроме того, можно сделать вывод, что у Кремля нет каких-либо претензий по импортозамещению даже невзирая на многочисленными претензии к министру в первое время. 
 
Также авторы поста ожидают логического развития работы Мантурова с вице-преьером Юрием Борисовым, который курирует сферу обороны. 

Ранее эксперты прокомментировали беседу Путина и Эрдогана.

Фото: kremlin.ru

Теги: денис манутров, мейстер, минпромторг, политика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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