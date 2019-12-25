Эксперты прокомментировали повышение Дениса Мантурова

Глава Минпромторга получил должность вице-премьера РФ.

Глава Минпромторга Денис Манутров назначен вице-премьером России. КАдровые изменения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, данным назначением была подчеркнута важность работы Минпромторга. Кроме того, можно сделать вывод, что у Кремля нет каких-либо претензий по импортозамещению даже невзирая на многочисленными претензии к министру в первое время.



Также авторы поста ожидают логического развития работы Мантурова с вице-преьером Юрием Борисовым, который курирует сферу обороны.

Ранее эксперты прокомментировали беседу Путина и Эрдогана.

Фото: kremlin.ru