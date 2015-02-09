Эксперты прокомментировали беседу Путина и Эрдогана

Судя по всему, разговор был посвящен экономическому сотрудничеству двух стран.

Недавний телефонный разговор Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вызвал бурные обсуждения в СМИ. При ознакомлении с расшифровкой разговора на сайте Кремля становится ясно, что поставки зерна из Украины стали далеко не самой главной темой для глав двух государств. Ход беседы проанализировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста акцентировали внимание на таких темах, поднятых президентами РФ и Турции, как увеличение товарооборота между государствами, расширение использований национальных валют и торговля углеводородами. Про поставки зерна упомянуто лишь в конце разговора.

Для Турции, где инфляция добралась уже до рекордных 78%, как нам думается, тема укрепления экономических отношений для стабилизации ситуации в стране также является более важной, чем распиаренная, но пустая тема украинского зерна. Чей вывоз, согласно данным самой Украины, упал всего лишь на 30% год к году (это при том, что экспорт Украины это 0,5% мирового рынка). подчеркнули телеграмеры

Ранее эксперты прокомментировали планы РФ на создание импортозамещения в рамках БРИКС.

Фото: kremlin.ru