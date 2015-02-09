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Эксперты прокомментировали беседу Путина и Эрдогана
Сегодня, 13:54
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Эксперты прокомментировали беседу Путина и Эрдогана

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Судя по всему, разговор был посвящен экономическому сотрудничеству двух стран.

Недавний телефонный разговор Владимира Путина с турецким лидером  Реджепом Тайипом Эрдоганом вызвал бурные обсуждения в СМИ. При ознакомлении с расшифровкой разговора на сайте Кремля становится ясно, что поставки зерна из Украины стали далеко не самой главной темой для глав двух государств. Ход беседы проанализировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста акцентировали внимание на таких темах, поднятых президентами РФ и Турции, как увеличение товарооборота между государствами, расширение использований национальных валют и торговля углеводородами. Про поставки зерна упомянуто лишь в конце разговора. 

Для Турции, где инфляция добралась уже до рекордных 78%, как нам думается, тема укрепления экономических отношений для стабилизации ситуации в стране также является более важной, чем распиаренная, но пустая тема украинского зерна. Чей вывоз, согласно данным самой Украины, упал всего лишь на 30% год к году (это при том, что экспорт Украины это 0,5% мирового рынка). 

подчеркнули телеграмеры

Ранее эксперты прокомментировали планы РФ на создание импортозамещения в рамках БРИКС.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мейстер, политика, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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